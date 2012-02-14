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货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 07:09 BJT

〔中美关系〕中国同意对外资开放汽车险市场--美国副总统拜登

路透华盛顿2月14日电---美国副总统拜登周二称,中国已经同意向外资开放其巨大的汽车险市场.

拜登在与美国商界高层和中国国家副主席习近平会谈时称,中国已暗示会在今年推进税收改革,促进进口与国内消费,这也是华府谋求的重要目标.

坐在习近平旁边的拜登称:"中方还告诉我们,将对外国企业开放汽车第三方责任险市场."(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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