《美国上市公司业绩公布日程表》--2月15日-2月22日

标题新闻：马来西亚总检察长称，检方周三将正式起诉金正男机场谋杀案中涉案的两名女性
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汤森路透2月14日电---以下为标准普尔500企业中将於2月15日-2月22日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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2/15 BMO Q4 Abercrombie & Fitch Co (ANF) 1.12 35 1.38
2/15 Q4 CBS Corp (CBS) 0.53 24 0.46
2/15 AMC Q4 CF Industries Hldg Inc (CF) 6.82 16 2.65
2/15 AMC Q4 Cliffs Natural Resources Inc (CLF) 1.55 19 2.82
2/15 BMO Q4 Comcast Corp (CMCSA.O) 0.41 19 0.34
2/15 AMC Q4 CenturyLink Inc (CTL) 0.61 15 0.76
2/15 2012 Q1 Deere and Co (DE) 1.23 18 1.20
2/15 BMO Q4 Dean Foods Co (DF) 0.23 14 0.15
2/15 BMO Q4 Dr Pepper Snapple Group Inc (DPS) 0.75 13 0.67
2/15 Q4及全年 Devon Energy Corp (DVN) 1.48 25 1.84
2/15 22:00 Q4 万豪国际(Marriott International) MAR 0.47 22 0.39
2/15 AMC 2012 Q3 NetApp, Inc. (NTAP.O) 0.58 32 0.52
2/15 AMC 2012 Q4 英伟达(Nvidia) (NVDA.O) 0.19 30 0.23
2/15 AMC Q4 PG&E Corp (PCG) 0.85 15 0.70
2/15 BMO Q4 SCANA Corp (SCG) 0.79 10 0.74
2/15 AMC Q4 Vulcan Materials Co (VMC) -0.37 15 -0.36
2/15 AMC Q4 MEMC Electronic Materials Inc WFR -0.06 6 0.05
2/16 AMC Q1 安捷伦科技 (A) 0.69 15 0.60
2/16 Q1 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.12 21 0.36
2/16 13:00 Q4 Apache Corp (APA) 2.87 25 2.19
2/16 BMO Q4 DTE Energy Co (DTE) 0.80 10 0.88
2/16 Q4 DirecTv DTV.O 0.92 21 0.74
2/16 12:00 Q4 Duke Energy Corp (DUK) 0.21 12 0.21
2/16 AMC Q4 DaVita Inc (DVA) 1.48 15 1.13
2/16 AMC Q4 Frontier Communications Corp (FTR.O) 0.05 12 0.05
2/16 BMO Q4 Health Care REIT Inc (HCN) 0.28 6 0.40
2/16 AMC Q4 Nordstrom (JWN) 1.10 22 1.04
2/16 Q4 Progress Energy Inc PGN 0.53 12 0.45
2/16 BMO 2012 Q3 J M Smucker Co (SJM) 1.41 13 1.37
2/16 Q4 Molson Coors Brewing Company (TAPa) 0.71 7 0.66
2/16 Q4 VF Corp (VFC) 2.31 19 1.78
2/16 BMO Q4 Waste Management Inc (WM) 0.60 9 0.60
2/16 BMO Q4 Dentsply International Inc (XRAY.O) 0.52 12 0.51
2/17 BMO 2012 Q2 Campbell Soup Co (CPB) 0.62 15 0.71
2/17 Q4 Eog Resources Inc (EOG) 0.88 28 0.36
2/17 2012 Q3 亨氏(H J Heinz Co) HNZ 0.85 14 0.84
2/17 BMO Q4 Ventas Inc (VTR) 0.34 7 0.49
2/20 AMC Q4 Cabot Oil and Gas Corp (COG) 0.15 23 0.05
2/21 AMC Q4 Chesapeake Energy Corp (CHK) 0.60 34 0.70
2/21 2012 Q4 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.51 31 0.53
2/21 BMO Q4 Expeditors International WA (EXPD.O) 0.47 17 0.45
2/21 Q4 Genuine Parts Co (GPC) 0.83 7 0.75
2/21 BMO Q4 家得宝(Home Depot Inc) (HD) 0.42 26 0.36
2/21 AMC 2012 Q2 Intuit Inc (INTU.O) 0.45 21 0.32
2/21 Q4 卡夫食品(Kraft Foods) KFT 0.57 17 0.46
2/21 Q4 Macy's, Inc. (M) 1.65 13 1.57
2/21 BMO 2012 Q3 Medtronic Inc (MDT) 0.84 26 0.86
2/21 BMO Q4 Medco Health Solutions, Inc. MHS 1.17 18 0.94
2/21 BMO Q4 Mylan Inc. (MYL.O) 0.50 20 0.45
2/21 AMC Q4 Nabors Industries Ltd (NBR) 0.50 27 0.44
2/21 AMC Q4 Range Resources Corp (RRC) 0.31 38 0.19
2/21 BMO Q4 RadioShack Corp RSH 0.12 16 0.51
2/21 BMO 2012 Q4 沃尔玛(Wal-Mart Stores, Inc.) (WMT) 1.45 25 1.34
2/22 AMC 2012 Q1 Analog Devices Inc ADI 0.48 23 0.66
2/22 AMC Q4 Express Scripts Inc (ESRX.O) 0.85 19 0.71
2/22 AMC Q4 Fluor Corp (FLR) 0.82 20 0.97
2/22 Q4 Flowserve Corp (FLS) 2.27 10 2.00
2/22 2012 Q1 惠普(Hewlett-Packard Co.) (HPQ) 0.87 29 1.36
2/22 AMC Q4 Limited Brands Inc LTD 1.46 22 1.26
2/22 BMO Q4 RR Donnelley And Sons Co RRD.O 0.44 4 0.51
2/22 BMO 2012 Q4 The TJX Companies, Inc. (TJX) 0.62 28 0.26
2/22 Q4 Windstream Corp (WIN.O) 0.20 15 0.15
2/22 AMC 全年 Williams Companies Inc (WMB) 0.42 9 0.44
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘後;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张若琪
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路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。