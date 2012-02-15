泰国曼谷发生三起爆炸 以色列指伊朗是主谋

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷2月14日电---泰国首都曼谷周二发生三起爆炸，一名涉案伊朗男子在爆炸中受重伤，被炸掉一条腿。以色列称此事是伊朗试图制造恐怖袭击。
泰国警方和官员表示，在此之前，该男子在曼谷市中心Ekamai地区租住的一间房屋发生爆炸。稍後，附近道路又发生第三起爆炸。
政府发言人蒂提玛(Thitima Chaisaeng)对记者表示：“警方已控制了局势。警方认为嫌犯可能在屋中存储了更多炸药。”
警方表示，他们已在曼谷的素万那普(Suvarnabhumi)机场逮捕了另一名嫌犯，也是警方在寻找的最初发生爆炸的出租屋内居住的两人之一。
警察局长Bansiri Prapapat对路透表示：“我们找到了受伤男子的护照。这是一本伊朗护照，他通过普吉岛进入泰国，并在本月8号抵达素万那普机场。”
此前一天，印度和格鲁吉亚的以色列大使馆工作人员遭到炸弹袭击。以色列指责伊朗和黎巴嫩真主党是这些袭击事件的幕後主谋，但伊朗对此予以否认。
泰国警方拒绝透露被捕的两名伊朗人是否牵涉任何军事组织，但以色列国防部长巴拉克(Ehud Barak)认为伊朗应对此事负责。
巴拉克在新加坡说：“曼谷的恐怖袭击未遂事件再次证明伊朗及其同伙继续在制造恐怖活动。”
伊朗则强烈否认卷入泰国爆炸事件。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。