泰国曼谷发生三起爆炸 以色列指伊朗是主谋

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷2月14日电---泰国首都曼谷周二发生三起爆炸，一名涉案伊朗男子在爆炸中受重伤，被炸掉一条腿。以色列称此事是伊朗试图制造恐怖袭击。

泰国警方和官员表示，在此之前，该男子在曼谷市中心Ekamai地区租住的一间房屋发生爆炸。稍後，附近道路又发生第三起爆炸。

政府发言人蒂提玛(Thitima Chaisaeng)对记者表示：“警方已控制了局势。警方认为嫌犯可能在屋中存储了更多炸药。”

警方表示，他们已在曼谷的素万那普(Suvarnabhumi)机场逮捕了另一名嫌犯，也是警方在寻找的最初发生爆炸的出租屋内居住的两人之一。

警察局长Bansiri Prapapat对路透表示：“我们找到了受伤男子的护照。这是一本伊朗护照，他通过普吉岛进入泰国，并在本月8号抵达素万那普机场。”

此前一天，印度和格鲁吉亚的以色列大使馆工作人员遭到炸弹袭击。以色列指责伊朗和黎巴嫩真主党是这些袭击事件的幕後主谋，但伊朗对此予以否认。

泰国警方拒绝透露被捕的两名伊朗人是否牵涉任何军事组织，但以色列国防部长巴拉克(Ehud Barak)认为伊朗应对此事负责。

巴拉克在新加坡说：“曼谷的恐怖袭击未遂事件再次证明伊朗及其同伙继续在制造恐怖活动。”

伊朗则强烈否认卷入泰国爆炸事件。（完）