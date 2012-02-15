〔离岸人民币〕建行香港分行发12.17亿元一年期存款证,票息2.95%--IFR

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透2月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)香港分行再次发行一年期点心存款证，合共12.17亿元人民币（1.93亿美元），票息定於2.95%。
该私募交易由苏格兰皇家银行(RBS.L)负责安排,是今年以来最大的点心存款证发行。
利率方面与前几天建行香港通过渣打(2888.HK)(STAN.L)发行的11亿元人民币2.95%一年期点心存款证相同。
建行香港和建银亚洲共有111亿元人民币存款证在2012年内到期。(完)
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--整理 张喜良
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