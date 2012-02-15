版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 08:12 BJT

〔离岸人民币〕建行香港分行发12.17亿元一年期存款证,票息2.95%--IFR

路透2月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)香港分行再次发行一年期点心存款证，合共12.17亿元人民币（1.93亿美元），票息定於2.95%。

该私募交易由苏格兰皇家银行(RBS.L)负责安排,是今年以来最大的点心存款证发行。

利率方面与前几天建行香港通过渣打(2888.HK)(STAN.L)发行的11亿元人民币2.95%一年期点心存款证相同。

建行香港和建银亚洲共有111亿元人民币存款证在2012年内到期。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐