〔纽约汇市〕日圆兑美元下滑,此前日本央行扩大资产购买规模(更新版)

路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
(新增文末报价表格)
* 日本央行扩大10万亿日圆资产购买规模,将全部用於购买长期日本公债
* 不过分析师称,美元/日圆不太可能很快升至80日圆
* 欧元兑美元下滑
路透纽约2月14日电---日圆兑美元周二下滑至三个半月低位,此前日本央行扩大资产购买规模,不过分析师提醒称,日圆跌势料有可能放缓,因货币宽松效果减弱
穆迪下调欧洲六国债信评等,并警告可能再调降其他三国评级後,欧元亦下挫.
日本央行意外决定将资产购买和借贷计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,300亿美元),至65万亿日圆,以尝试提振该国经济.日本央行表示,扩大的部分将全用於购买长期公债.[ID:nCN1387746].
"(投资者)对日本经济前景担忧加剧的情况"有所好转,"这将为下一步宽松政策保留可能性."Travelex Global Payments资深市场分析师Joe Manimbo称.
"我认为,鉴於市场对日本经济健康程度的新近忧虑,眼下日圆作为(避险)资产的作用要居於其次了."他补充道.
根据路透数据,美元兑日圆JPY=一度大涨逾1%至78.53日圆,为11月1日迄今最高水准.
随後,美元/日圆回落至78.47日圆,有望录得10月31日迄今最高单日百分比涨幅,当日日本当局单方面干预汇市以打压日圆.
欧元兑日圆EURJPY=亦攀升,一度触及103.18日圆的高位,之後回落到103.07日圆.
美元在周二时升穿当前位於78.03日圆的200日移动均线切入位,为去年4月中旬以来首次.若日内收在该水准上方,将是正面信号.
不过,分析师表示,美元可能难以再攀升太高.
"我们认为美元/日圆将很难通过80日圆区域,後者限制了近期升幅."法国兴业银行驻伦敦资深货币策略师Lauren Rosborough称.
"尽管日本央行再度扩大资产购买规模,如果将此举放入(经济)背景下,会发现这是要与美国的宽松政策同步."她补充称.
**欧元和英镑下跌**
欧元兑美元下跌,英镑兑美元亦跌至两周低位,此前评级机构穆迪警告称,可能下调法国、英国和奥地利评级,并已调降了其他欧洲六国评等.
欧元兑美元EUR=下跌0.7%,报1.3107美元.英镑/美元GBP=则跌0.6%,报1.5671美元.
法国巴黎银行北美外汇策略部门主管Ray Attrill称,从某种意义上说,英国债信评等安全曾给英镑构成了支撑.
"现在(英国债信评等)要接受挑战了."他说道."我认为一部分人可能会开始怀疑其对英国公债的兴趣."
穆迪此举是追随标准普尔上月的行动,当时法国和奥地利失去AAA评级.意大利、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯、马耳他、斯洛伐克和斯洛文尼亚评等均遭调降.
欧元集团主席贾克周二表示,他邀请欧元区各国财长在2月15日周三参加一电话会议,会上将讨论希腊第二轮救助问题.之前有关同各国财长在布鲁塞尔举行会议的计划更改.
贾克表示,会议的安排作出改变,是由於他仍在等待收到希腊政治领导人就改革计划贯彻的保证,以及其他尚待完成的技术性工作.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3118 1.3193 -0.57 +1.34 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.48 77.57 +1.17 +2.00 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 102.99 102.33 +0.64 +3.45 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9205 0.9159 +0.50 -1.82 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5681 1.5766 -0.54 +0.94 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9989 0.9992 -0.03 -2.00 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0679 1.0736 -0.53 +4.44 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2076 1.2086 -0.08 -0.56 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8365 0.8367 -0.02 +0.43 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8315 0.8341 -0.31 +6.82 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.7349 5.7123 +0.40 -4.04 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5240 7.5375 -0.18 -2.76 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.6871 6.6600 +0.41 -2.91 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.7733 8.7881 -0.17 -1.57 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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