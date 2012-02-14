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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 07:22 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月14日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 68.12 -2.09 -2.98 4246223

搜狐 (SOHU.O) 50.42 -0.60 -1.18 1252230

网易 (NTES.O) 48.65 +0.52 +1.08 684098

百度 (BIDU.O) 140.86 +0.86 +0.62 7138630

亚信科技 ASIA.O 11.59 -0.17 -1.45 2268493

侨兴环球电话 XING.O 0.84 -0.04 -4.55 132267

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.18 +0.07 +0.50 2151569

联电 (UMC.N) 2.58 -0.05 -1.90 716473

日月光 (ASX.N) 4.83 -0.03 -0.62 239536

矽品精密 (SPIL.O) 5.67 +0.10 +1.80 1297114

和信超媒体 (GIGM.O) 1.24 -0.04 -3.13 163853

友达 (AUO.N) 5.44 -0.08 -1.45 201024

中华电信 (CHT.N) 31.65 +0.10 +0.32 103459

台湾国际航电 (GRMN.O) 43.91 -0.04 -0.09 378302

香港

中国移动 (CHL.N) 51.21 -0.03 -0.06 237210

中国联通 (CHU.N) 18.46 +0.09 +0.49 268080

中国电信 (CHA.N) 55.83 -0.21 -0.37 15392

中芯国际 (SMI.N) 2.74 -0.02 -0.72 47092

(完)

--整理 张荻

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