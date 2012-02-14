《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月14日

标题新闻：马来西亚总检察长称，检方周三将正式起诉金正男机场谋杀案中涉案的两名女性
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 68.12 -2.09 -2.98 4246223
搜狐 (SOHU.O) 50.42 -0.60 -1.18 1252230
网易 (NTES.O) 48.65 +0.52 +1.08 684098
百度 (BIDU.O) 140.86 +0.86 +0.62 7138630
亚信科技 ASIA.O 11.59 -0.17 -1.45 2268493
侨兴环球电话 XING.O 0.84 -0.04 -4.55 132267
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.18 +0.07 +0.50 2151569
联电 (UMC.N) 2.58 -0.05 -1.90 716473
日月光 (ASX.N) 4.83 -0.03 -0.62 239536
矽品精密 (SPIL.O) 5.67 +0.10 +1.80 1297114
和信超媒体 (GIGM.O) 1.24 -0.04 -3.13 163853
友达 (AUO.N) 5.44 -0.08 -1.45 201024
中华电信 (CHT.N) 31.65 +0.10 +0.32 103459
台湾国际航电 (GRMN.O) 43.91 -0.04 -0.09 378302
香港
中国移动 (CHL.N) 51.21 -0.03 -0.06 237210
中国联通 (CHU.N) 18.46 +0.09 +0.49 268080
中国电信 (CHA.N) 55.83 -0.21 -0.37 15392
中芯国际 (SMI.N) 2.74 -0.02 -0.72 47092
(完)
--整理 张荻
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路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。