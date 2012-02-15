〔中欧关系〕温家宝表示中国愿帮助欧洲克服危机,但未提出具体建议

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京2月14日电---中国国务院总理温家宝周二表示,中国做好了为欧洲克服债务危机提供帮助的准备,但他没有提出具体细节.此前一天,中国主权财富基金回避了德国总理梅克尔希望其购买欧元区公债的呼吁.
在北京进行的中欧领导人峰会上,温家宝重申对欧洲的支持立场.此次峰会原定於去年底举行,但因为受欧债危机的影响而延期至今.
"中国已做好了加大参与解决欧债问题力度的准备.我们愿与欧方密切沟通与协作."温家宝表示.
温家宝在峰会上与欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和欧盟(EU)执委会主席巴罗索交谈时表示,"我们说到做到."
不过,迄今为止他的公开表态并未承诺将提供资金为欧洲国家政府纾困,或是购买数以十亿欧元计的新债.
中国投资公司(CIC)董事长楼继伟周一表示,德国总理梅克尔本月访问北京时表示,希望该基金和其他长期投资者购买欧洲公债,但这样的投资对於长期投资者来说"十分困难".
他表示,如果对欧洲进行新的投资,投资方向将会考虑工业或其他实体资产,而非公债.CIC的资产规模已达到4,100亿美元(完)
--编译 郑茵;审校 张若琪
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。