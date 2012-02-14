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货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 07:41 BJT

〔美国个股〕雅虎称对LOEB选择的可能具破坏性的道路感到失望

路透旧金山2月14日电---雅虎(YHOO.O)表示：

* 对THIRDPOINT的LOEB选择"可能具有破坏性的道路感到失望"

* 董事委员会将就董事会人选适时作出建议.(完)

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