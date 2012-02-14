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货币新闻 | 2012年 2月 15日 星期三 07:36 BJT

〔标题新闻〕油世界下调巴西和巴拉圭今年大豆产量预估指因天气乾旱,但上调阿根廷产量预估

注:《油世界》(Oil World)是总部位於汉堡的油籽业刊物.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8DD806]

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