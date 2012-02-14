〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,受累于美国零售销售疲弱和欧洲疑虑

标题新闻：马来西亚总检察长称，检方周三将正式起诉金正男机场谋杀案中涉案的两名女性
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路透纽约2月14日电---美国原油期货周二下滑,因美国1月零售销售数据逊於预期,且希腊债务忧虑和欧洲经济疑虑均累及油价.此前穆迪警告道其可能会调降法国,英国和奥地利的AAA评级.
不过有关加拿大油砂加工厂关闭时间将要超出最初预期的消息,限制了油价的跌幅.此外,中东地缘政治局势也带来支撑.
据美国石油协会(API)公布,截止2月10日一周美国原油库存增加290万桶,这几乎是预估值150万桶的两倍.
API称,馏分油库存减少220万桶,预期为减少110万桶.汽油库存增加180万桶,是预估值80万桶的两倍还多.
纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货CLH2结算价报每桶100.74美元,下滑0.17美元或0.17%,盘中在100.28-101.84间波动.
洲际交易所(ICE)3月布兰特原油期货LCOH2今日到期,结算价报118.16美元,涨0.23美元或0.2%,收盘价较美国原油价格升水CL-LCO1=R扩大至17.42美元,周一报17.02.
美国1月零售销售增幅不及预期,因汽车销售下滑且网上购物减少.商务部周二公布,1月零售销售上升0.4%,12月修正为持平.路透调查预期为增加0.7%.
Canadian Natural Resources Ltd's (CNQ.TO)Horizon油砂厂因加工装置维修所需时间超过最初预期,恢复全面产出时间要延後至3月中下旬.该公司称,维修时间延长使得公司不得不将2012年每日产出目标由105,000-115,000桶,调降至93,000-103,000桶.
欧元区财长周二取消就希腊新的国际纾困计划举行特别的面对面会议,称该国政党领袖没能给出其要求的改革承诺.[ID:nCN1389572]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
3月原油 100.74 -0.17 -0.2% 100.28 101.84 298,451 268,062
4月原油 101.08 -0.21 -0.2% 100.63 102.19 166,526 112,799
3月RBOB汽油 2.9825 -0.0300 -1.0% 2.9733 3.0183 47,523 53,950
4月RBOB汽油 3.1404 -0.0196 -0.6% 3.1320 3.1645 42,908 41,873
3月取暖油 3.1648 0.0048 0.2% 3.1454 3.1849 48,115 63,639
4月取暖油 3.1451 0.0048 0.2% 3.1280 3.1645 30,468 36,547
ICE合约
3月布兰特 118.16 0.23 0.2% 117.00 118.28 21,315 120,609
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 836,772 575,475 668,376 1,497,841 -8,708
汽油 150,865 135,106 140,514 347,061 6,497
取暖油 132,191 151,426 152,529 288,993 -1,033 (完)
--编译 孙茉莉;审校 程琳
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路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。