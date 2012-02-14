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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 07:41 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,受累于美国零售销售疲弱和欧洲疑虑

路透纽约2月14日电---美国原油期货周二下滑,因美国1月零售销售数据逊於预期,且希腊债务忧虑和欧洲经济疑虑均累及油价.此前穆迪警告道其可能会调降法国,英国和奥地利的AAA评级.

不过有关加拿大油砂加工厂关闭时间将要超出最初预期的消息,限制了油价的跌幅.此外,中东地缘政治局势也带来支撑.

据美国石油协会(API)公布,截止2月10日一周美国原油库存增加290万桶,这几乎是预估值150万桶的两倍.

API称,馏分油库存减少220万桶,预期为减少110万桶.汽油库存增加180万桶,是预估值80万桶的两倍还多.

纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货CLH2结算价报每桶100.74美元,下滑0.17美元或0.17%,盘中在100.28-101.84间波动.

洲际交易所(ICE)3月布兰特原油期货LCOH2今日到期,结算价报118.16美元,涨0.23美元或0.2%,收盘价较美国原油价格升水CL-LCO1=R扩大至17.42美元,周一报17.02.

美国1月零售销售增幅不及预期,因汽车销售下滑且网上购物减少.商务部周二公布,1月零售销售上升0.4%,12月修正为持平.路透调查预期为增加0.7%.

Canadian Natural Resources Ltd's (CNQ.TO)Horizon油砂厂因加工装置维修所需时间超过最初预期,恢复全面产出时间要延後至3月中下旬.该公司称,维修时间延长使得公司不得不将2012年每日产出目标由105,000-115,000桶,调降至93,000-103,000桶.

欧元区财长周二取消就希腊新的国际纾困计划举行特别的面对面会议,称该国政党领袖没能给出其要求的改革承诺.[ID:nCN1389572]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

3月原油 100.74 -0.17 -0.2% 100.28 101.84 298,451 268,062

4月原油 101.08 -0.21 -0.2% 100.63 102.19 166,526 112,799

3月RBOB汽油 2.9825 -0.0300 -1.0% 2.9733 3.0183 47,523 53,950

4月RBOB汽油 3.1404 -0.0196 -0.6% 3.1320 3.1645 42,908 41,873

3月取暖油 3.1648 0.0048 0.2% 3.1454 3.1849 48,115 63,639

4月取暖油 3.1451 0.0048 0.2% 3.1280 3.1645 30,468 36,547

ICE合约

3月布兰特 118.16 0.23 0.2% 117.00 118.28 21,315 120,609

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 836,772 575,475 668,376 1,497,841 -8,708

汽油 150,865 135,106 140,514 347,061 6,497

取暖油 132,191 151,426 152,529 288,993 -1,033 (完)

--编译 孙茉莉;审校 程琳

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