修正:〔欧洲政经〕欧盟或将处罚西班牙,因其未达减赤目标且行动迟缓

(更正:修改标题中错字,"减持"应为"减赤")

路透布鲁塞尔/马德里2月14日电---知情人士向路透表示,欧盟可能在5月前对西班牙新政府采取惩罚措施,因後者在下个月一项地方选举前拖延撙节措施.

一名西班牙官员回应称,政府正就减赤作出努力,欧盟支持其工作.西班牙政府不愿在报导发表前置评.

欧盟执委会尚未作出最终决定,但相信新政府夸大了2011年赤字数据,以令今年的数据更好看.三名欧盟高级官员表示,西班牙在应对料将在2012年恶化的公共财务方面亦不够迅速,威胁到该国长期经济成长.

当被问及欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)是否会采取行动,并建议欧元区27国财长处罚西班牙时,一名官员表示,"很可能."

"并不是我们想这样做.但如果出现偏差--而这几乎是无法避免的--那麽我们不得不这样做."这位要求匿名的官员表示.

任何针对西班牙未能达到赤字目标的处罚措施--可能会是罚款--将独立于执委会的宏观经济失衡报告.而该报告也料将把西班牙单独拿出来讨论.

自2009年4月赤字与GDP之比突破3%的高限以来,西班牙一直处在超额预算程序(excessive deficit procedure)之下.欧盟27国中有23国都处於该程序中,但目前西班牙政府可能因为没有削减赤字而面临最高相当於该国经济产出0.1%的罚款.

若经证实,这些惩罚对於新上任的西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)而言将是沉重一击.西班牙官方称,拉霍伊原本希望通过实施积极的经济改革举措,换取在国家赤字目标方面的一些让步.

"这些是臆测,是误导信息,"该政府发言人周二表示.在消息首次披露之前,西班牙政府官员拒绝对路透置评.

这一消息周二迅速占据西班牙文新闻网站的头条,并在Twitter等社会媒体以及国内电视新闻频道上被广泛讨论.

**有争议的赤字数字**

去年12月底,拉霍伊向前任西班牙工人社会党政府发出指责,称2011年财政赤字与GDP之比可能达到8%或更高,主要因为西班牙地区公共财政的恶化程度较预期严重.

欧盟执委会的最新预估数字为6.6%.

政府发言人称,政府仍坚持8%这一初步预估数字.正式数据将在3月底公布.

西班牙工人社会党在Tweet上对路透消息作出评论,称政府应该立即澄清是否存在夸大赤字的问题.

尽管欧盟执委会也承认社会保障和失业金方面的支出超过了去年的预估,但执委会也认为政府的新数字有夸大之嫌.

执委会官员表示,西班牙政府将2012年预算案的提交时间推迟到3月底,执委会认为这一做法存在风险.

拉霍伊及经济部长Luis De Guindos辩称,在草拟新预算案之前需要欧盟执委会的预估.但是在欧盟及西班牙的消息人士指出,在3月25日安达鲁西亚地区性选举之前,拉霍伊及Luis De Guindos宁可对任何撙节案使出拖延战术.

"这真是令人遗憾.新预算案要到4月才会送出,这真的很不幸.我想他们并未真正了解到情况有多糟,"一位欧盟官员说,并呼应了其他消息人士的忧虑.

西班牙曾说过会尽快开始落实新预算,但欧盟官员认为可能要等到6月.果真如此的话,想在今年达成有意义的改变将为时太晚.

西班牙目前仍坚持今年可望降低赤字与GDP之比至4.4%,但从其经济成长前景来看实现的可能性微乎其微.根据西班牙央行数据,该国今年经济料将萎缩1.5%,意味着政府需要刺激成长同时削减开支.

欧盟官员相信,西班牙总理已经说服德国及国际货币基金组织(IMF)给他更多时间来减少赤字.他们认为他指望通过下调经济预估,以确保较温和的预算赤字目标.(完)