《中国报摘》--中国证券报2月15日

标题新闻：马来西亚总检察长称，检方周三将正式起诉金正男机场谋杀案中涉案的两名女性
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* 头版头条:
--自多家券商人士处获悉,中国券商集合理财产品清盘线很可能大幅降低,或会由目前的1亿元人民币降至5,000万元或3,000万元,具体数额还未最终确定.
* 其他:
--社评:未来房地产调控不会动摇,同时为促进市场长期健康发展,要更多从市场化和中长期制度建设入手,摆脱调控"短期化"影响.
--财政部日前通知,准予政策性银行、商业银行、财务公司、城乡信用社和金融租赁公司等金融企业税前扣除贷款损失准备金.通知自2011年1月至2013年底执行.
--财政部公布2011年税收增长的结构性分析,由於房地产和汽车销量下滑,导致去年契税,房地产营业税,车辆购置税和汽车消费税实现收入的增速明显下滑,而证券交易印花税亦同比下降19.4%.
--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)称下属中国土木工程集团近期获得尼日利亚和吉布提两个施工项目,合同金额合计约14.46亿美元.
--保利协鑫(3800.HK)宣布,美国银行-美林将提供融资资金给保利协鑫美国子公司协鑫太阳能,开发超过1GW的美国光伏电站项目.
--冶金工业规划研究院人士透露,今年年内将推出钢铁二氧化硫排放浓度标准.这意味着许多目前微利的钢企将面临更多的成本压力.
--中国商用飞机公司与中银航空租赁私人有限公司签署20架C919大型客机协议,使C919客机启动订单总数增至235家.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
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路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。