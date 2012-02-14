版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 07:53 BJT

《中国报摘》--中国证券报2月15日

* 头版头条:

--自多家券商人士处获悉,中国券商集合理财产品清盘线很可能大幅降低,或会由目前的1亿元人民币降至5,000万元或3,000万元,具体数额还未最终确定.

* 其他:

--社评:未来房地产调控不会动摇,同时为促进市场长期健康发展,要更多从市场化和中长期制度建设入手,摆脱调控"短期化"影响.

--财政部日前通知,准予政策性银行、商业银行、财务公司、城乡信用社和金融租赁公司等金融企业税前扣除贷款损失准备金.通知自2011年1月至2013年底执行.

--财政部公布2011年税收增长的结构性分析,由於房地产和汽车销量下滑,导致去年契税,房地产营业税,车辆购置税和汽车消费税实现收入的增速明显下滑,而证券交易印花税亦同比下降19.4%.

--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)称下属中国土木工程集团近期获得尼日利亚和吉布提两个施工项目,合同金额合计约14.46亿美元.

--保利协鑫(3800.HK)宣布,美国银行-美林将提供融资资金给保利协鑫美国子公司协鑫太阳能,开发超过1GW的美国光伏电站项目.

--冶金工业规划研究院人士透露,今年年内将推出钢铁二氧化硫排放浓度标准.这意味着许多目前微利的钢企将面临更多的成本压力.

--中国商用飞机公司与中银航空租赁私人有限公司签署20架C919大型客机协议,使C919客机启动订单总数增至235家.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐