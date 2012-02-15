〔中美关系〕奥巴马向习近平表示对中国否决叙利亚问题决议感到失望

中国汇市：人民币早盘跌破6.90关口，两会召开在即市场亦忌惮监管出手

路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。