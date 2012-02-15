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中国汇市 | 2012年 2月 15日 星期三 08:11 BJT

〔中美关系〕奥巴马向习近平表示对中国否决叙利亚问题决议感到失望

路透华盛顿2月14日电---美国总统奥巴马周二对到访的中国副主席习近平表示：

* 对中国否决联合国安理会的叙利亚问题决议感到失望

* 人民币汇率仍被低估,需进一步升值--政府官员(完)

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