《中国报摘》--金融时报2月15日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
* 头版头条:
--国务院总理温家宝出席第十四次中欧领导人会晤时指出,中欧要共同努力,扩大相互投资,尽早启动投资协定谈判;促进双边贸易平衡、可持续发展.
* 其他:
--中国财政部、国家税务总局发布通知,明确金融企业贷款损失准备金税前扣除有关政策.准予税前提取贷款损失准备金的贷款资产范围包括贷款(含抵押、质押、担保等贷款);银行卡透支、贴现、信用垫款等.
--财政部发布数据显示,2011年全国税收总收入完成89,720.31亿元人民币,同比增长22.6%.
--据中国物流与采购联合会统计,去年全国社会物流总费用8.4万亿元,同比增长18.5%,经济运行的物流成本仍然较高.(完)
--整理 沈燕; 审校 曾祥进
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。