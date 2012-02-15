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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 08:10 BJT

《中国报摘》--金融时报2月15日

* 头版头条:

--国务院总理温家宝出席第十四次中欧领导人会晤时指出,中欧要共同努力,扩大相互投资,尽早启动投资协定谈判;促进双边贸易平衡、可持续发展.

* 其他:

--中国财政部、国家税务总局发布通知,明确金融企业贷款损失准备金税前扣除有关政策.准予税前提取贷款损失准备金的贷款资产范围包括贷款(含抵押、质押、担保等贷款);银行卡透支、贴现、信用垫款等.

--财政部发布数据显示,2011年全国税收总收入完成89,720.31亿元人民币,同比增长22.6%.

--据中国物流与采购联合会统计,去年全国社会物流总费用8.4万亿元,同比增长18.5%,经济运行的物流成本仍然较高.(完)

--整理 沈燕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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