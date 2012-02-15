主要国家经济指标预测--2月15日****

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透2月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------------------------------------------------
2月14日(二)
2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +2.4%
2月15日(三)
0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 1月 -- 逆差19.6
出口修正值(较上年同期) -- -6.6%
进口修正值(较上年同期) -- +3.6%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 2,811
外资投资日本股市(亿日圆) -- 643
0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -0.1% +0.3%
0700 德国GDP(较上季) 第四季 -0.3% -0.25%
(较上年同期) +1.9% +3.0%
0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -0.5% -0.2%
(较上年同期) -0.3% +0.2%
0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 增加0.3 增加0.12
按照ILO计算的失业率 12月 8.5% 8.4%
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差69
1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 -0.3% +0.2%
(较上年同期) +0.7% +1.4%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负50.1
1200 美国抵押贷款指数 2月10日当周 -- 810.0
再融资指数 -- 4,500.7
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 15.00 13.48
1400 美国整体资本流动(亿美元) 12月 -- 净流入598
外资购买美国公债(亿美元) -- 540
1415 美国工业产出(较前月) 1月 +0.7% +0.4%
产能利用率 78.6% 78.1%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 2月 26 25
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
-----------------------------------------------------------------------------
2月14日(二)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 负16 负17
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 1月 正4 --
企业状况指数 正2 --
0300 日本央行利率决定 2月 0-0.1% --
0322 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -1.4% --
(较上年同期) +4.3% --
0430 日本工业产出修正值(较上月) 12月 +3.8% --
产能利用率(较上月) +3.1% --
0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较前季) 第四季 -0.2% --
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% -0.5%
(较上年同期) +3.6% +3.6%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -0.6% -0.4%
(较上年同期) +3.9% +4.1%
扣除贷款的RPI(较前月) -0.6% -0.4%
(较上年同期) +3.9% +4.2%
1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -1.1% -1.2%
(较上年同期) -2.0% -1.0%
1000 德国ZEW景气判断指数 2月 正5.4 负12.0
现况指数 正40.3 正30.0
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月11日当周 -2.0% --
1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.4% +0.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.7% +0.5%
1330 美国进口物价 1月 +0.3% +0.2%
出口物价 +0.2% +0.2%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月11日当周 +2.7% --
1500 美国企业库存 12月 +0.4% +0.5%
2100 韩国出口物价 1月 +4.6% --
进口物价 +7.9% --
2145 新西兰零售销售(较上季) 第四季 +2.2% +0.8%
(较上年同期) +8.0% +5.5%
2300 韩国失业率 1月 3.2% -- (完)
--整理 王翔琼/王洋; 审校 张荻
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。