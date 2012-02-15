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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 08:09 BJT

****主要国家经济指标预测--2月15日****

路透2月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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2月14日(二)

2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +2.4%

2月15日(三)

0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 1月 -- 逆差19.6

出口修正值(较上年同期) -- -6.6%

进口修正值(较上年同期) -- +3.6%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 2,811

外资投资日本股市(亿日圆) -- 643

0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -0.1% +0.3%

0700 德国GDP(较上季) 第四季 -0.3% -0.25%

(较上年同期) +1.9% +3.0%

0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -0.5% -0.2%

(较上年同期) -0.3% +0.2%

0930 英国请领失业金人数(万人) 1月 增加0.3 增加0.12

按照ILO计算的失业率 12月 8.5% 8.4%

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 12月 -- 顺差69

1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 -0.3% +0.2%

(较上年同期) +0.7% +1.4%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 2月 -- 负50.1

1200 美国抵押贷款指数 2月10日当周 -- 810.0

再融资指数 -- 4,500.7

1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 2月 15.00 13.48

1400 美国整体资本流动(亿美元) 12月 -- 净流入598

外资购买美国公债(亿美元) -- 540

1415 美国工业产出(较前月) 1月 +0.7% +0.4%

产能利用率 78.6% 78.1%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数 2月 26 25

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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2月14日(二)

0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 负16 负17

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 1月 正4 --

企业状况指数 正2 --

0300 日本央行利率决定 2月 0-0.1% --

0322 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -1.4% --

(较上年同期) +4.3% --

0430 日本工业产出修正值(较上月) 12月 +3.8% --

产能利用率(较上月) +3.1% --

0745 法国经季节调整後的非农就业岗位(较前季) 第四季 -0.2% --

0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.5% -0.5%

(较上年同期) +3.6% +3.6%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) -0.6% -0.4%

(较上年同期) +3.9% +4.1%

扣除贷款的RPI(较前月) -0.6% -0.4%

(较上年同期) +3.9% +4.2%

1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 -1.1% -1.2%

(较上年同期) -2.0% -1.0%

1000 德国ZEW景气判断指数 2月 正5.4 负12.0

现况指数 正40.3 正30.0

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月11日当周 -2.0% --

1330 美国零售销售(较前月) 1月 +0.4% +0.7%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.7% +0.5%

1330 美国进口物价 1月 +0.3% +0.2%

出口物价 +0.2% +0.2%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 2月11日当周 +2.7% --

1500 美国企业库存 12月 +0.4% +0.5%

2100 韩国出口物价 1月 +4.6% --

进口物价 +7.9% --

2145 新西兰零售销售(较上季) 第四季 +2.2% +0.8%

(较上年同期) +8.0% +5.5%

2300 韩国失业率 1月 3.2% -- (完)

--整理 王翔琼/王洋; 审校 张荻

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