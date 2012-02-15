《中国报摘》--其他报纸重要消息2月15日(I)

**上海证券报**

--自中国机械工业联合会获悉,今年机械工业的发展环境困难很多,但在扶持政策的推动下,预计2012年行业的利润增速将达到12%左右.

--工信部正式发布物联网十二五(2011-2015年)发展规划,将超高频和微波RFID标签,智能传感器等领域明确为支持重点.

--美锦能源(000723.SZ)公布资产重组预案,拟注入控股股东及实际控制人持有的其他焦化资产和煤炭资产,交易标的资产预估值为167.05亿元人民币.

**人民日报**

--国务院总理温家宝在国家科学技术奖励大会上讲话称,要着力深化科技体制改革,以加快传统产业改造升级,实现战略性新兴产业突破,积极开发应用高新技术,努力形成中国经济的新优势.

**第一财经日报**

--兖矿集团一高层表示,煤制油或于十二五期间重新成为企业发展重心,并将在2020年扩建至1,000万吨/年.集团在煤制油的总投入将增至1,000亿元.目前该公司已具备320万吨/年的产能.

--Coach(6388.HK)国际部零售业务组总裁Victor Luis表示,2012财年计划在中国新增30家门店.

**21世纪经济报 道**

--继去年9月底叫停金融投资公司直接投资信托和理财产品後,1月银监会再次向四家资产公司发文,禁止资产公司未经许可通过提供信托增信,不良资产远期收购等方式为信托提供担保.而信托担保是资产公司商业化业务的主要模式之一.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/谢衡; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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