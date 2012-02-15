〔日本股市〕盘初升破200日移动均线,受日本央行放松货币政策提振

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透东京2月15日电---日股日经指数周三盘初上涨,延续昨日日本央行决定扩大资产购买计划规模并设定1%的通胀率目标後的涨势.
日经指数.N225上涨0.6%,至9,108.10点,升破200日移动均线切入位约9,050点处的阻力位.
东证股价指数.TOPX上涨0.6%,至791.64点.(完)
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--编译 许娜;审校 杜明霞
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。