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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 08:23 BJT

〔日本股市〕盘初升破200日移动均线,受日本央行放松货币政策提振

路透东京2月15日电---日股日经指数周三盘初上涨,延续昨日日本央行决定扩大资产购买计划规模并设定1%的通胀率目标後的涨势.

日经指数.N225上涨0.6%,至9,108.10点,升破200日移动均线切入位约9,050点处的阻力位.

东证股价指数.TOPX上涨0.6%,至791.64点.(完)

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--编译 许娜;审校 杜明霞

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