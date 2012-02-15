《新兴市场重要经济事件预告》--2月15日-2月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月15日(三)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

北京--中国-欧盟峰会(最後一日).

华盛顿--中国国家副主席习近平会晤美国副总统拜登.

阿布贾--西非国家经济共同体(ECOWAS)调解和安全理事会会议.

印度布巴内斯瓦尔奥里萨邦--印度央行总裁苏巴拉奥发表讲话(1300).

印度布巴内斯瓦尔奥里萨邦--印度央行举行中央委员会会议(至2月16日).

第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行发表1月24日议息会议记录(1300).

墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.

2月16日(四)

俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)财长副手及央行副手会议(至2月17日).

阿布贾--西非国家经济共同体(ECOWAS)国家元首和政府首脑峰会(至2月17日).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)就竞争议题举行全球论坛(至2月17日).

首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在韩国经营者协会(Korea Employers Federation)发表演讲(0700).

尼科西亚--欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯就"主权债务危机"发表演说(1700).

2月17日(五)

巴黎--经济合作暨发展组织就竞争议题举行全球论坛(最後一日).

阿布贾--西非国家经济共同体国家元首和政府首脑峰会(最後一日).

新加坡--新加坡副总理兼新加坡财政部长尚达曼公布2012财年预算声明(0500).

印度巴特那--印度央行总裁苏巴拉奥发表讲话(1130)

俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织财长副手及央行副手会议(最後一日).

2月18日(六)

印度巴特那--印度央行副总裁H.R. Khan出席以改变比哈尔邦为议题的全球峰会,并参与专题研讨会中的小组讨论.

2月20日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议(1600).

2月21日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议(0700).

香港--亚太经合组织(APEC)工商咨询理事会首次会议(至2月24日).

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.

华沙--波兰央行举行货币政策理事会会议(没有利率声明宣布计划).

日内瓦--世贸组织贸易政策评估机构在土耳其召开会议(至2月23日).

伦敦--第七届经济小组年度讨论会,主题为"2012年乌克兰经济前景"(1830).

2月22日(三)

温得和克---纳米比亚央行宣布货币政策决议.

开普敦--南非财政部长Pravin Gordhan在议会上发表2012年财政预算演讲(1200).

布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布银行业报告(2011年12月).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 王兴亚

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