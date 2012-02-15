《新兴市场重要经济事件预告》--2月15日-2月22日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月15日(三)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
北京--中国-欧盟峰会(最後一日).
华盛顿--中国国家副主席习近平会晤美国副总统拜登.
阿布贾--西非国家经济共同体(ECOWAS)调解和安全理事会会议.
印度布巴内斯瓦尔奥里萨邦--印度央行总裁苏巴拉奥发表讲话(1300).
印度布巴内斯瓦尔奥里萨邦--印度央行举行中央委员会会议(至2月16日).
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行发表1月24日议息会议记录(1300).
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
2月16日(四)
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)财长副手及央行副手会议(至2月17日).
阿布贾--西非国家经济共同体(ECOWAS)国家元首和政府首脑峰会(至2月17日).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)就竞争议题举行全球论坛(至2月17日).
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在韩国经营者协会(Korea Employers Federation)发表演讲(0700).
尼科西亚--欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯就"主权债务危机"发表演说(1700).
2月17日(五)
巴黎--经济合作暨发展组织就竞争议题举行全球论坛(最後一日).
阿布贾--西非国家经济共同体国家元首和政府首脑峰会(最後一日).
新加坡--新加坡副总理兼新加坡财政部长尚达曼公布2012财年预算声明(0500).
印度巴特那--印度央行总裁苏巴拉奥发表讲话(1130)
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织财长副手及央行副手会议(最後一日).
2月18日(六)
印度巴特那--印度央行副总裁H.R. Khan出席以改变比哈尔邦为议题的全球峰会,并参与专题研讨会中的小组讨论.
2月20日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1600).
2月21日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议(0700).
香港--亚太经合组织(APEC)工商咨询理事会首次会议(至2月24日).
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行举行货币政策理事会会议(没有利率声明宣布计划).
日内瓦--世贸组织贸易政策评估机构在土耳其召开会议(至2月23日).
伦敦--第七届经济小组年度讨论会,主题为"2012年乌克兰经济前景"(1830).
2月22日(三)
温得和克---纳米比亚央行宣布货币政策决议.
开普敦--南非财政部长Pravin Gordhan在议会上发表2012年财政预算演讲(1200).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布银行业报告(2011年12月).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。