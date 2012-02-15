〔中港个股〕中国铁建子公司中标91亿元建设项目,占2010年营收1.94%

此次中标的尼日利亚拉各斯巴达格瑞高速公路2标段全长14.8公里的高速公路项目,建设工期三年,合同金额为1,412亿奈拉(约合9.41亿美元).中国铁建目前已收到40亿奈拉(约合2,667万美元)的预付款.

此外,中土集团公司与吉布提经济和财政部在吉布提首都吉布提市签订了关於实施吉布提至埃塞边境铁路项目的铁路合同.该合同为设计、采购、施工总承包(EPC)合同,总价5.05亿美元,工期60个月,预付款比例为20%,中土集团将在协助项目融资的基础上完成项目实施.