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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 08:27 BJT

〔中港个股〕中国铁建子公司中标91亿元建设项目,占2010年营收1.94%

路透上海2月15日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周三公告称,公司旗下中国土木工程集团中标尼日利亚和吉布提两项目,合同金额合计14.46亿美元,约合91.01亿元人民币,约占公司2010年营业收入的1.94%.

此次中标的尼日利亚拉各斯巴达格瑞高速公路2标段全长14.8公里的高速公路项目,建设工期三年,合同金额为1,412亿奈拉(约合9.41亿美元).中国铁建目前已收到40亿奈拉(约合2,667万美元)的预付款.

此外,中土集团公司与吉布提经济和财政部在吉布提首都吉布提市签订了关於实施吉布提至埃塞边境铁路项目的铁路合同.该合同为设计、采购、施工总承包(EPC)合同,总价5.05亿美元,工期60个月,预付款比例为20%,中土集团将在协助项目融资的基础上完成项目实施.

中土集团成立於1979年,前身是铁道部援外办公室,是中国最早进入国际市场的四家中国公司之一.公司於2003年与中国铁道建筑总公司进行战略重组,成为中国铁建的海外龙头企业.

中国铁建A股周二收报4.25元,最近一个月累计涨幅为6.25%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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