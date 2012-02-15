〔中港个股〕中国铁建子公司中标91亿元建设项目,占2010年营收1.94%

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透上海2月15日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周三公告称,公司旗下中国土木工程集团中标尼日利亚和吉布提两项目,合同金额合计14.46亿美元,约合91.01亿元人民币,约占公司2010年营业收入的1.94%.
此次中标的尼日利亚拉各斯巴达格瑞高速公路2标段全长14.8公里的高速公路项目,建设工期三年,合同金额为1,412亿奈拉(约合9.41亿美元).中国铁建目前已收到40亿奈拉(约合2,667万美元)的预付款.
此外,中土集团公司与吉布提经济和财政部在吉布提首都吉布提市签订了关於实施吉布提至埃塞边境铁路项目的铁路合同.该合同为设计、采购、施工总承包(EPC)合同,总价5.05亿美元,工期60个月,预付款比例为20%,中土集团将在协助项目融资的基础上完成项目实施.
中土集团成立於1979年,前身是铁道部援外办公室,是中国最早进入国际市场的四家中国公司之一.公司於2003年与中国铁道建筑总公司进行战略重组,成为中国铁建的海外龙头企业.
中国铁建A股周二收报4.25元,最近一个月累计涨幅为6.25%.(完)
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--发稿 曾菱; 审校 张喜良
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。