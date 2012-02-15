版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 08:25 BJT

〔韩国股市〕大市值科技股涨势提振股指盘初微升,海力士半导体跳涨逾5%

路透2月15日电---韩国股市周三盘初微升,大市值科技股涨势提供支撑.

海力士半导体(000660.KS)跳涨5.08%,该公司周二敲定现金注资事宜,并任命SK集团会长崔泰源担任其联席执行长.

0004GMT,韩国综合股价指数.KS11涨0.71%,报2,016.77点.(完)

--编译 李爽;审校 侯向明

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐