《全球主要国家债券发行预告》--2月15日-2月22日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透2月15日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/15 0120 日本 三个月期贴现国库券
2/15 1030 葡萄牙 15-20亿欧元 (2012年5月18日到期的三个月期国库券;
2012年8月17日到期的六个月期国库券;
2013年2月22日到期的12个月期国库券)
2/15 加拿大 35亿加元 五年期公债
2/16 西班牙 票息4.0%的2015年7月30日到期公债
票息4.4%的2015年1月31日到期Obligacion债券
票息4.3%的2019年10月31日到期Obligacion债券
2/16 0130 日本 五年期公债
2/16 1800 美国 30年期通胀保值债券
2/16 英国 17.5亿英镑 票息4.50%的2034年到期公债
2/16 法国 70-85亿欧元 (票息3.0%、2014年7月25日到期的BTAN两年期公债;
票息2.5%、2015年1月25日到期的BTAN三年期公债;
票息1.75%、2017年2月25日到期的BTAN五年期公债)
13-18亿欧元 (票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATei公债;
票息2.1%、2023年7月25日到期的11年期OATi公债;
票息1.85%、2027年7月25日到期的15年期OATei公债)
2/17 英国 国库券
2/20 法国 BTF国库券
2/20 英国 票息0.375%、2062年到期的指数关联公债
2/21 1630 美国 13周期国库券
26周期国库券
2/21 1800 美国 两年期公债
2/21 西班牙 三个月和六个月期国库券
2/22 0120 日本 三个月期贴现国库券
2/22 加拿大 30年期公债
2/22 1630 美国 四周期国库券
2/22 1800 美国 五年期公债
2/22 0700 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期联邦公债(Schatz)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
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