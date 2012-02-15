〔中国金融〕财政部明确金融企业贷款损失准备金税前扣除政策

路透北京2月15日电---中国财政部和国家税务总局近日通知,明确政策性银行、商业银行和金融租赁公司等金融企业贷款损失准备金税前扣除有关政策.

根据通知,准予税前提取贷款损失准备金的贷款资产范围包括,贷款(含抵押、质押、担保等贷款);银行卡透支等各项具有贷款特征的风险资产;以及由金融企业转贷并承担对外还款责任的国外贷款.

同时,金融企业的委托贷款、代理贷款、国债投资、应收股利、上交央行准备金以及金融企业剥离的债权和股权、应收财政贴息、央行款项等不承担风险和损失的资产,不得提取贷款损失准备金在税前扣除.

除在"各项具有贷款特征的风险资产"中新提及应收融资租赁款之外,新通知与2008年1月1日-2010年12月31日执行的有关政策基本一致.

新通知自2011年1月1日起至2013年12月31日止执行.(完)

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