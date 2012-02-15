〔中国金融〕财政部明确金融企业贷款损失准备金税前扣除政策

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京2月15日电---中国财政部和国家税务总局近日通知,明确政策性银行、商业银行和金融租赁公司等金融企业贷款损失准备金税前扣除有关政策.
根据通知,准予税前提取贷款损失准备金的贷款资产范围包括,贷款(含抵押、质押、担保等贷款);银行卡透支等各项具有贷款特征的风险资产;以及由金融企业转贷并承担对外还款责任的国外贷款.
同时,金融企业的委托贷款、代理贷款、国债投资、应收股利、上交央行准备金以及金融企业剥离的债权和股权、应收财政贴息、央行款项等不承担风险和损失的资产,不得提取贷款损失准备金在税前扣除.
除在"各项具有贷款特征的风险资产"中新提及应收融资租赁款之外,新通知与2008年1月1日-2010年12月31日执行的有关政策基本一致.
新通知自2011年1月1日起至2013年12月31日止执行.(完)
浏览通知原文,点选财政部链接:(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。