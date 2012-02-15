〔金砖国家〕2月14日股汇市收盘纵览

路透2月15日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月14日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.57%,报1,046.96点.

中国股市:沪综指缩量小幅收跌.大盘在前几日上涨後交投逐步趋淡,2,350点附近仍面临较大压力.分析人士指出,市场信心似开始转向不足,短线大盘仍面临调整压力.沪综指.SSEC收报2,344.771点,跌7.084点或0.3%;今日沪市A股成交金额连续第三个交易日减少,今日较上日萎缩逾一成至662亿元人民币,上日为776亿元.[.SSCN]

香港股市:在清淡交投中小幅收高,因抵押贷款市场企稳迹象拉抬香港地产股,助力大盘,不过恒生指数收在250日移动均线略下方.恒生指数.HSI收盘升0.15%至20,917.83点,恒生国企指数.HSCE收低0.48%报11,413.16点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收跌,美元买盘力量仍偏强.穆迪对欧洲几国提出降级警告,令投资者心理蒙上阴影,短期人民币升值预期进一步被削弱.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水250点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3246元.[CNY/CN]

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印度股市:上涨0.4%至逾六个月收盘高位,受尾盘的空头回补操作提振,不过投资者在最近印度市场上涨之後仍保持谨慎.指标BSE指数.BSESN上涨75.73点,或0.43%收於17,848.57,15支成分股收低.[.BO]

印度汇市:印度卢比收低,因国内石油公司强劲的美元买需抵消了股市上涨和欧元回弹的影响.卢比兑美元INR=D2收报49.36/37,周一收在49.19/20.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1644.1000点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.21%,报879.48点.[ID:nL5E8DE7DU]

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.48%,报30.05卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.13%,报39.52卢布.

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巴西股市:拉美股市下跌,因弱於预期的美国零售销售数据抑制了对高风险资产的需求,不过市场人士认为跌势只是短暂的.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP在四个交易日里第三度下滑,收跌0.99%至65,038.53点.[ID:nL2E8DEIHF]

巴西汇市:拉美货币下跌,此前美国公布的零售销售数据弱於预期,且穆迪下调欧洲六国评级打击全球范围内的风险资产.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=在周一触及三个半月高点後回落,下跌0.37%至1.7210.[ID:nL2E8DEHRS]

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南非股市:收低,因投资者锁定资源类股票的获利.综合指数.JALSH升低0.28%,报34,112.44点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.29%,报30,442.16点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元走低,因全球冒险意愿升温打击对新兴市场风险资产的需求.兰特兑美元ZAR=D3报7.7550,较周一纽约收盘价7.6785下跌1%,盘中低点为7.7617.[ZAR/](完)