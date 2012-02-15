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债券 | 2012年 2月 15日 星期三 08:58 BJT

〔澳股业绩〕澳洲联邦银行上半年获利增加7%至35.76亿澳元,胜过预估

路透悉尼2月15日电---澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)公布上半年现金获利增加7%,因贷款坏账拨备降低盖过抵押贷款需求放缓和成本上升的影响.该行是澳洲最大的房贷机构.

该行在2011年12月止的六个月里现金获利从上年同期的33.35亿澳元升至35.76亿澳元(38.2亿美元),分析师预估为35.4亿澳元.

澳洲联邦银行一直受到消费者信心脆弱、信贷增长疲弱和融资成本上升的困扰,这对其利润率产生压力.

澳洲四大银行去年获利总额达到创纪录的250亿美元,但信贷增长速度降至1970年代以来最低水准,因家庭增加储蓄且企业偿还债务,促使银行聚焦于成本控制.

澳洲联邦银行表示,尽管融资成本上升,但该行没有大规模裁员计划.

0047GMT时,联邦银行股价上扬0.28%.澳洲股市金融股指数.AXFJ的升幅为0.38%.(完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

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