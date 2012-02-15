版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 08:51 BJT

〔东京汇市〕美元/欧元守住海外市场多数涨幅,日圆回落

* 日本央行举措对美元/日圆的影响可能十分短暂--分析师

* 欧元承压,因希腊债务危机而走势不稳

* 新西兰元因该国零售销售数据良好而上涨,澳元走势平稳

路透东京2月15日电---美元周三在亚洲交易时段早盘守住先前在海外市场的多数涨幅.昨日日本央行扩大资产购买规模,而欧元区传出更多坏消息令欧元受损.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐