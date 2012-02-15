〔东京汇市〕美元/欧元守住海外市场多数涨幅,日圆回落

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
* 日本央行举措对美元/日圆的影响可能十分短暂--分析师
* 欧元承压,因希腊债务危机而走势不稳
* 新西兰元因该国零售销售数据良好而上涨,澳元走势平稳
路透东京2月15日电---美元周三在亚洲交易时段早盘守住先前在海外市场的多数涨幅.昨日日本央行扩大资产购买规模,而欧元区传出更多坏消息令欧元受损.
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。