《中国已公布新股发行上市日程表》--2月15日

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/15 沪 中国交建 780800 不超过160,000 5.00-5.40 9.80-10.59 中银国际 2/20 国泰君安 2/17 深 卡奴迪路 002656 不超过2,500 -- -- 恒泰证券 2/22 2/20 深 中科金财 002657 不超过1,745 -- -- 东北证券 2/23 2/21 深 吴通通讯 300292 不超过1,670 -- -- 东吴证券 2/24 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/16 沪 东风股份 (601515.SS) *4,480 13.20 18.08 国信证券 2/16 深 朗玛信息 (300288.SZ) *1,072 22.44 34.00 宏源证券 2/16 深 利 德 曼 (300289.SZ) *3,072 13.00 37.14 民生证券 2/16 深 荣科科技 (300290.SZ) *1,361 11.11 23.15 平安证券 -- 深 万润科技 002654 -- 12.00 30.00 国信证券 -- 深 共达电声 002655 -- 11.00 29.73 国信证券 -- 沪 环旭电子 -- -- 7.60 23.03 长城证券 2/15 -- 沪 吉视传媒 -- -- 7.00 37.19 中信证券 2/15 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 曲伟治; 审校 张喜良
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。