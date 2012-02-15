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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 08:55 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初因股市坚挺微涨,关注希腊形势

路透首尔2月15日电---韩国韩元兑美元周三盘初微涨,受到国内股市上扬的支撑,不过市场整体基调再次受希腊情势主导,因投资者揣测该国能否履行撙节计划.

0025GMT,韩元兑美元KRW=报1,123.5韩元,周二本地市场收於1,123.9韩元.美国疲弱的零售销售数据对此汇价影响不大.

韩国股市综合股价指数.KS11开高0.47%.

3月三年期公债期货KTBc1报104.22.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,123.5 1,123.9

日圆/韩元JPYKRW=R 14.3260/316 14.4110/216

韩国公债期货KTBc1 104.22 104.22

韩国综合股价指数.KS11 2,018.40 2,002.64

------------------------------------------------------- (完)

(附注:韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 许娜;审校 李爽

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