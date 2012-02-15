《中国债券市场每日交易备忘》--2月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元人民币五年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值为3.11% 中国石化( 600028.SS )150亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和工行主承 精达股份( 600577.SS )3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),浦发银行主承 中国供销集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),深圳发展银行主承 深圳茂业商厦8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 广西北部湾银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120016,票面利率6.80% 国家开发银行200亿元五年期固息债120205,票面利率3.80% 国开行200亿元10年期浮息债(一年定存基准)120206,基本利差0.77% 广汇汽车服务公司10亿元一年期短融041258002,票面利率6.23% 江西高速投资集团30亿元一年期短融041256003,票面利率4.68% 兖矿集团22亿元五年期中票1282027,票面利率4.71% 厦门海翼集团10亿元五年期中票1282026,票面利率5.39% ============================================================================== 三、缴款: 延安城建投资公司15亿元五年期固息债1280009,票面利率7.05% 山东魏桥创业集团10亿元九个月期短融 中国电信集团40亿元一年期短融041259007,票面利率4.48% 中国电信集团40亿元一年期短融 四川水电投资经营集团4.6亿元五年期中票1282030,票面利率6.43% 锦州港( 600190.SS )1亿元三年期中票 广西建工集团2亿元三年期中票 京城控股10亿元五年期中票 上海外高桥集团4亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 中航重机( 600765.SS )10亿元一年期短融1181047到期兑付,票面利率4.88% 广东核电集团40亿元一年期短融1181048到期兑付,票面利率4.32% 上海世博土地控股公司20亿元10年期固息债078004付息,票面利率4.05% 上海世博土地控股公司20亿元15年期固息债078005付息,票面利率4.15% 牡丹江国资控股公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180025付息,票面利率7.15% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国务院总理温家宝周二表示,中国做好了为欧洲克服债务危机提供帮助的准备,但他 没有提出具体细节.此前一天,中国主权财富基金回避了德国总理梅克尔希望其购买欧元区公 债的呼吁.[ID:nCN1389712] --财政部日前通知,准予政策性银行、商业银行、财务公司、城乡信用社和金融租赁公 司等金融企业税前扣除贷款损失准备金.通知自2011年1月至2013年底执行. 国家统计局2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 冉莹/李宏薇