〔中国金融〕工银租赁为其空客A320系列飞机订购IAE发动机,总价3亿美元

路透北京2月15日电---中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银金融租赁有限公司周三称,与国际航空发动机公司(IAE)签订V2500发动机购买协议,此次交易额总价值为3亿美元.

工银租赁提供的新闻稿显示,此次新购的发动机将用於工银租赁於2011年6月订购的部分空客A320系列飞机上,发动机将於2013年1月到2015年期间完成交付.

国际航空公司高级副总裁Jim Guiliano表示,此次与工银租赁签署的订购协议,是IAE与中国国内金融租赁公司签署的第一笔V2500大宗订单,"以工银租赁公司为代表的中国飞机租赁行业正在迈向腾飞,IAE愿意促进这一市场的发展."

2011年6月,工银租赁与空中客车公司签署了42架A320系列飞机的购买协议,这是中国租赁公司首次向飞机制造商直接订购飞机.

工银租赁成立於2007年11月,是中国工商银行的全资子公司,是国务院确定试点并获中国银监会批准开业的首家银行系金融租赁公司.

截至今年1月底,工银租赁拥有及管理72架大型飞机,并与中国商飞签署了45架C919订单,是C919大型客机单一最大启动用户.(完)