〔中国个股〕美锦能源拟定向增发11.24亿股,购大股东167亿元焦化资产

路透上海2月15日电---中国美锦能源(000723.SZ)周三公布重大资产重组预案称,公司拟非公开发行不超过11.24亿股A股股份,购买大股东等持有的167.05亿元人民币焦化资产.通过本次重组,公司将解决焦化资产的同业竞争问题.

公告显示,美锦能源将向美锦集团等定向发行累计不超过8.39亿股购买资产,发行价格为每股16.25元;以购买锦富煤业82.11%股权、东于煤业100%股权、汾西太岳76.96%的股权以及国有土地使用权等资产.

美锦能源同时将非公开发行不超过2.85亿股,募集配套资金不超过41.76亿元,发行价不低於定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%,即14.63元/股;该笔资金将用於购买美锦集团持有的美锦煤焦化100%股权、天津美锦100%的股权以及大连美锦100%的股权等.

公告称,通过本次重大资产重组,将美锦集团拥有的焦化资产及符合注入条件的煤炭资产整体注入美锦能源,使美锦能源增加了焦化产能并新增煤炭资源,拥有煤焦一体化的完整产业链,可以有效应对行业波动,提高企业经营效率,降低经营成本.

美锦能源并表示,本次重大资产重组涉及的非公开发行股份的最终发行价格或定价原则尚须经本公司股东大会批准.

美锦能源自去年10月12日因筹划重大资产重组事宜停牌,并将於今日复牌交易,停牌前该股收报17.53元.(完)