〔美国经济〕产出增长潜力或有所萎缩--圣路易斯联储总裁布拉德

路透华盛顿2月14日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示,美国经济中的产能也许并不像一般人认为的那样大.此言暗示经济复苏可能达不到潜力水准.

有关"产出缺口"的标准观点认为,经济复苏的速度要高於长期潜力水准,才能消除2007-2009年衰退对成长水平的影响.

假设美国经济当初能够避免衰退,并继续以许多人认为的趋势速度增长,这种假设与当前实际状况间的缺口,需要国内生产总值(GDP)以6%的速度扩张才能弥补.如果速度成长为3%,这一缺口要到2020年才能弥补.

但布拉德在博客上回应称,这或许夸大了经济可以在不引发失衡情况下的成长速度,有可能吹大其他资产的泡沫.

他警告称,衰退前的经济成长并不平衡,因为人们错误地相信房价会继续上涨,导致对趋势增长率的高估.

"2005年前後实际产出高於潜力水平,而後随着泡沫的破裂而大幅回落."布拉德称.

他亦补充道,由於冲击的影响,经济潜力可能随着时间的不同而变化,不应认为经济成长之路将会一直平坦稳定.

布拉德被认为是政策方面的中立派,这番讲话表明,他有可能不赞同美联储内部有关进一步采取积极举措加快经济成长的观点.他承认对於传统产出缺口模型的怀疑并未得到广泛认同.他今年在决策委员会没有投票权.

经济学家和其他许多美联储官员指出,巨大的产出缺口为央行刺激经济加快复苏提供了依据.

布拉德的评论发表在俄勒冈大学经济学家Mark Thoma的博客上.(here) (完)