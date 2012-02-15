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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 09:17 BJT

〔全球贵金属〕2月14日SPDR黄金持仓下降0.03%,iShares白银持仓持平

路透2月15日电---全球全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)周二的黄金持仓量较周一下降0.03%,而同期最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量较前日持平.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,097,402.6 2月14日 41,109,760.8 2月13日 -12,358.3 -0.03%

iShares 310,518,841.0 2月14日 310,518,841.0 2月13日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 梁睿雪;审校 李爽

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