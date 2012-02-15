版本:
中国
债券 | 2012年 2月 15日 星期三 09:17 BJT

〔标题新闻〕法国银行业者在法国央行的负债总额12月达到创纪录的2,180亿欧元--央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8DE5OX]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐