美国林肯号航母驶过霍尔木兹海峡

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月14日电---美国林肯号航空母舰战斗群周二驶过霍尔木兹海峡；逾一个月以前，伊朗曾警告美国斯坦尼斯号航空母舰不要返回海湾地区。

伊朗曾威胁，如果西方国家禁止伊朗原油出口，将封锁霍尔木兹海峡。

林肯号航空母舰隶属美国第五舰队，随後驶过霍尔木兹海峡的还有圣乔治角号驱逐舰。

“（伊朗）的言论似乎令人感觉情势有些紧张。我们当然注意到了，但是我认为我们的行为很正常......我们的目的是保持专业化和常规化。”第九航母作战群司令官Troy Shoemaker对路透称。

美国与其他西方国家一样，称准备好与伊朗谈判，不过前提条件是伊朗同意讨论终止铀浓缩。西方官员表示，伊朗呼吁进行“无前提条件”的对话，作为拖延手段，同时拒绝将其核项目摆上谈判桌。

美国第五舰队指挥官周日称，伊朗增加海湾地区海军军力，并准备自杀攻击船，但是美国海军能够阻止伊朗封锁霍尔木兹海峡。

军事专家认为，美国第五舰队实力远高於伊朗海军。（完）