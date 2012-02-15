美国林肯号航母驶过霍尔木兹海峡

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月14日电---美国林肯号航空母舰战斗群周二驶过霍尔木兹海峡；逾一个月以前，伊朗曾警告美国斯坦尼斯号航空母舰不要返回海湾地区。
伊朗曾威胁，如果西方国家禁止伊朗原油出口，将封锁霍尔木兹海峡。
林肯号航空母舰隶属美国第五舰队，随後驶过霍尔木兹海峡的还有圣乔治角号驱逐舰。
“（伊朗）的言论似乎令人感觉情势有些紧张。我们当然注意到了，但是我认为我们的行为很正常......我们的目的是保持专业化和常规化。”第九航母作战群司令官Troy Shoemaker对路透称。
美国与其他西方国家一样，称准备好与伊朗谈判，不过前提条件是伊朗同意讨论终止铀浓缩。西方官员表示，伊朗呼吁进行“无前提条件”的对话，作为拖延手段，同时拒绝将其核项目摆上谈判桌。
美国第五舰队指挥官周日称，伊朗增加海湾地区海军军力，并准备自杀攻击船，但是美国海军能够阻止伊朗封锁霍尔木兹海峡。
军事专家认为，美国第五舰队实力远高於伊朗海军。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。