《外汇动态》欧元/日圆测试关键下行通道顶端

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
0117GMT---欧元/日圆正在测试关键阻力位,若突破该阻力位,可能意味着该货币对自去年4月以来的跌势结束.
欧元迄今一直勉力收在4月以来形成的下降通道顶部上方,目前该顶部在102.98.若突破该水准,可能开启升向12月高位105.72之路.
欧元/日圆也守在一目均衡云区顶部,该顶部今日在103.25,明日将降至102.79,随後几日会进一步下滑.自5月以来该货币基本都止步于云区顶部下方.
对希腊形势的疑虑料限制欧元走势,但在日本央行昨日意外放宽政策後,美元/日圆升势或提振欧元.
RBC Dominion首席技术分析师George Davis表示,若美国两年期公债收益率升破0.295%,可能推高美元/日圆,并因此扶助欧元/日圆突破阻力位.
欧元/日圆EURJPY=R现报103.02日圆,美元兑日圆JPY=报78.53,接近昨日所及三个半月高位.(完)
--编译 李爽;审校 孙茉莉
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