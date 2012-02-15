《外汇动态》欧元/日圆测试关键下行通道顶端

0117GMT---欧元/日圆正在测试关键阻力位,若突破该阻力位,可能意味着该货币对自去年4月以来的跌势结束.

欧元迄今一直勉力收在4月以来形成的下降通道顶部上方,目前该顶部在102.98.若突破该水准,可能开启升向12月高位105.72之路.

欧元/日圆也守在一目均衡云区顶部,该顶部今日在103.25,明日将降至102.79,随後几日会进一步下滑.自5月以来该货币基本都止步于云区顶部下方.

对希腊形势的疑虑料限制欧元走势,但在日本央行昨日意外放宽政策後,美元/日圆升势或提振欧元.

RBC Dominion首席技术分析师George Davis表示,若美国两年期公债收益率升破0.295%,可能推高美元/日圆,并因此扶助欧元/日圆突破阻力位.

欧元/日圆EURJPY=R现报103.02日圆,美元兑日圆JPY=报78.53,接近昨日所及三个半月高位.(完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

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