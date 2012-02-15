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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 09:36 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元横盘整理,兑日圆触及数月高位

路透惠灵顿2月15日电---澳元和新西兰元兑美元周三横盘整理,因外界对希腊问题的担忧持续发酵.但此前日本央行意外放宽政策,令澳元和新西兰元兑日圆录得涨幅.

澳元兑美元AUD=D4报1.0674,脱离此前在海外市场触及的两周低点1.0629,但远低於上周所及六个月高位1.0845.

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