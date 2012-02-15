更正:《英国评等焦点》AAA评级或可保住,尽管穆迪将英国评级展望降至负面

(更正:因译文有误,第一个小标下面第六段改为...."政府赤字"将重返10%左右的水平,非"政府债务";倒数第六段改为"穆迪本身亦提到,英国央行对於维护投资者信赖的重要地位,而且英国债券找不到买家的风险有限",非"在维护投资者信任以及限制债券买家不足的风险方面,英国央行扮演着至关重要的角色")

路透伦敦2月14日电---尽管面临降级威胁,但英国可能保住AAA的债信评级,因分析师仍相信英国政府消除巨额预算赤字的决心以及该国央行的印钞能力.

评级机构穆迪周一将英国评级展望降为负面,称该国财务状况过於疲弱,难以再应对一次大的冲击.这是欧元区债务危机以来对英国债务状况的首个警告.

但总体来说分析师仍相信英国将能在不被降级的情况下度过这场危机.路透在穆迪宣布上述消息後对10名分析师的快速调查显示,对英国失去AAA评级可能性的预期中值仅为27.5%.

穆迪在降级的可能性为三分之一时,会发布负面评级展望.

不过穆迪的降级警告将损及英国政府的经济记录,并引燃关於另一种政策组合能否取得更好效果的辩论.

虽然降级将对英国财政大臣奥斯本(George Osborne)带来重大打击,但部分分析师认为这可能并不会大幅推高借款成本.奥斯本誓言在五年内消除预算赤字.

"我们预计英国不会被降级,但相信就算英国被降级,也不会影响英国公债市场走势."野村分析师Philip Rush说.

英国偿债纪录良好,有专门机构为偿还债务本息筹资,以及有独立的英国央行,应该都能保护英国最高债信评级.Rush称:"信誉就是一切."

Rush指出,穆迪此举主要原因是欧元区危机,"如果危机不再加剧,那我们预计假以时日,(英国)负面评级展望也会被取消,即便增长前景仍具挑战."

**风险**

英国经济复苏一直力道孱弱.达到17年高位的失业率还可能进一步上升,英国央行总裁金恩警告称,经济恢复增长的道路将漫长而艰辛.

但英国举债成本依然接近纪录最低,原因就是在全球债务风暴中,投资者仍认为英国公债相对安全,尽管该国赤字状况比去年被标普降级的法国更严重.

英国计划在2011/12财年实现预算赤字与经济产出总量之比为8.4%,2012/13财年降至7.6%,这些目标仍远高於对法国或美国的赤字水平预估.

英国无法达成目标的风险相当高,尤其是若今明两年经济不能复苏的话.

Capital Economics的Vicky Redwood预计,2012/13财年英国借债规模将较政府预估的1,200亿英镑高出100亿英镑,因她预计今年经济将萎缩0.5%.

主要财政政策智库--英国财政研究所(IFS)假定若果真发生欧元区崩溃,那2012年英国国内生产总值(GDP)将减少2.3%,政府赤字将重返10%左右的水平.不过IFS仍认为即便出现这样的情形,债务与GDP之比在2017年以前仍会下滑.

IFS亦着重指出更加迫在眉睫的风险.

将近800亿英镑的政府支出削减计划多数仍尚未实施.虽然增税措施大部分已经实施,但社会福利和公共服务的削减计划迄今仅完成了12%,能否继续实施尚无法保证.

"很难预测接下来的服务削减会带来什麽影响;至少在二战以来英国就没有如此大规模的削减."IFS在其英国公共财政年度分析中表示.

Capital Economics的Redwood认为,2017年英国的借贷规模仍会较政府预期的240亿英镑超出一倍以上,不过下调评级的可能性不大.

**避风港**

几个关键因素令英国被视为较大多数国家更安全.据英国债务管理局(DMO),英国债务的平均剩余年限为14年,远长于很多国家,给予英国政府更多喘息空间.

央行才开启新一轮500亿英镑的量化宽松资产购买."英国央行仍是万不得已时的买家,其目前购买的英国公债规模仍大於DMO的发债量,"Monument Securities策略师Marc Ostwald说.

穆迪本身亦提到,英国央行对於维护投资者信赖的重要地位,而且英国债券找不到买家的风险有限.

"在所有大型AAA经济体中,从英国债务的平均剩余年限,...其大规模的国内投资者基础以及英国央行实施宽松货币政策的意愿和能力来看,该国的再融资风险最低,"穆迪表示.

财政大臣奥斯本正面临愈发艰巨的任务,即在引领英国经济免于衰退的同时推进减赤计划.奥斯本此前承诺在2015年大选前,将各政府部门支出减少约五分之一.

财政部消息人士指出,必须不惜一切代价保住AAA评级,暗示奥斯本甚至可能在有必要时承诺进一步节支,以维护英国金融市场的信心.

"政府将坚守(减赤)方案,履行财政职责,"一名消息人士表示.

但消息人士也表示,也有财政部高官担心评级仍面临威胁;而由於经济停滞可能长期持续,政府实现节支方案也将有难度.官员们还担心批评人士会将联合政府的经济政策打上失败标签,选民也可能有所反应.(完)