俄罗斯官员：伊朗对手将很快就伊核计划作出应对决定

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月14日电(记者 Steve Gutterman)---俄罗斯武装部队总参谋长马卡洛夫(Nikolai Makarov)周二表示，他预计伊朗的对手将在未来数月决定如何应对其核计划。
俄罗斯新闻社(RIA)援引马卡洛夫的说法报导称："伊朗当然是个头痛的地方。"
"现在必须对此有个决定。这个决定可能会在临近夏天的时候作出。"
俄罗斯坚决反对动用武力来阻止伊朗核计划。
RIA和其他俄罗斯媒体对马卡洛夫相关言论的报导未指出他具体指的是伊朗的哪些对手，也未提及他们可能会在何时采取何种行动。
但美国和以色列官员最近的评论重新引发猜测，两国或其中一国可能会对伊朗发起进攻。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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