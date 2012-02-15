《外汇动态》美元/日圆触三个半月新高,日央行放宽政策触发停损买盘

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
0132GMT---美元/日圆JPY=高见78.67日圆,较纽约尾盘升约0.3%,且为11月1日以来最高水准,因上日日本央行意外放宽政策,帮助触发了更多停损买盘. "日央行放宽政策改变了市场气氛.我认为美元可望升破79日圆."一日系银行交易员说. 欧元/日圆EURJPY=R也升至103.17日圆,接近上周位於103.282的高点,但欧元/美元的疲软基调稍稍伤及欧元/日圆.此前欧元区财长周二取消就希腊新的国际纾困计划举行特别面对面会议的计划,称该国政党领袖没能给出其要求的改革承诺.[ID:nCN1389572] 欧元/美元EUR=下跌0.1%,报1.3123.(完) --编译 张若琪;审校 张荻 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。