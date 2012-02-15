《外汇动态》美元/日圆触三个半月新高,日央行放宽政策触发停损买盘

0132GMT---美元/日圆JPY=高见78.67日圆,较纽约尾盘升约0.3%,且为11月1日以来最高水准,因上日日本央行意外放宽政策,帮助触发了更多停损买盘. "日央行放宽政策改变了市场气氛.我认为美元可望升破79日圆."一日系银行交易员说. 欧元/日圆EURJPY=R也升至103.17日圆,接近上周位於103.282的高点,但欧元/美元的疲软基调稍稍伤及欧元/日圆.此前欧元区财长周二取消就希腊新的国际纾困计划举行特别面对面会议的计划,称该国政党领袖没能给出其要求的改革承诺.[ID:nCN1389572] 欧元/美元EUR=下跌0.1%,报1.3123.(完) --编译 张若琪;审校 张荻 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=