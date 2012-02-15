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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 09:56 BJT

〔金属期市〕伦铜开盘近持平,市场关注希腊纾困协议进展

路透上海2月15日电---伦铜周三开盘近持平,前三个交易日下跌,市场静候希腊采取最後措施达成债务协议,避免无序违约.铜进口大国中国的买需仍然疲软.

0118GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3报每吨8,427.25美元,上涨0.15%.

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