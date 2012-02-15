《中国报摘》--其他报纸重要消息2月15日(II)

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
**证券时报**
--中国证监会近期在引导长期资金入市上频繁表态.业内人士称,银监会在年初实施的《商业银行理财产品销售管理办法》已经为银行理财资金入市腾出了一定空间.
**东方早报**
--据申银万国甬温银行调研纪要,多数受访银行预计2012年温州不良贷款率至少达到2%,而在经济急速下滑的情况下不排除达到5%.
**经济参考报**
--记者获悉,银监会近期已对各家银行下发了《地方政府融资平台贷款台账统计调查表》审查附表,与平时每季度统计上报内容不同的是,此份附表中新增了征信数据、评估数据及监控数据三个项目,对2011年地方融资平台贷款的情况进行新一轮摸底,要求银行3月份内上报最新统计内容.
--2012年的土地督察风暴已经开始.记者获悉,截至14日国土部已先後约谈十几个市县级政府,就督察区域内土地违法违规行为和土地管理中的相关问题,提出查处要求和相关整改意见.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/苏丹; 审校 曾祥进
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。