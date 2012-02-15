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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 12:50 BJT

基础四国指责欧盟碳排放交易体系不利抗击气候变化

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里2月14日电---基础四国（BASIC）周二称，欧盟碳排放交易体系（ETS）违反国际法，阻碍全球抗击气候变化的努力。

据欧盟ETS规定，今年1月1日起，所有到、离欧盟机场的国际航班均纳入该体系，若航空公司的碳排放量超出上限，将被强制要求购买排放许可，否则将面临每排放一吨二氧化碳100欧元的罚款，若持续违规，可勒令禁止在欧盟境内飞行。

中国当局已禁止境内航空公司参与ETS。

基础四国包括巴西、南非、印度和中国。来自四国的环境部长在新德里举行了为期两天的会议，期间表示欧盟新规违背多边主义原则，且有悖《联合国气候变化框架公约》。

基础四国在联合声明中说：“部长们指出，欧盟罔顾国际社会反对，以气候变化名义采取单边行动，这将严重阻碍国际社会抗击气候变化的努力。”（完）

--编译：朱淑珍 发稿：程芳

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