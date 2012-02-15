更正:《全球经济分析》经济急速下滑,令希腊名列当代严重衰退国家榜单

(因译文有误,将内文第三段年份更正为"2001年",非"2011年".)

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)/Scott Barber

路透伦敦2月14日电---衰退进入第五年,希腊很不情愿地成为当代经济衰退最严重的国家之一.

2011年希腊经济萎缩6.8%,产出水平较危机前下降约16%.失业率从2008年的7.7%激增至20%以上.

2001年阿根廷债务违约时,其产出从高点到低点经历了20%的下滑;2008年这场全球金融危机也让拉脱维亚经济萎缩了24%.

智库卡耐基基金会的经济学家Uri Dadush认为,为换取1,300亿欧元的国际援助资金,希腊势必要进一步紧缩财政,由此将加入上述国家的行列,甚至有可能超过他们.

"当前趋势在我看来难以为继,希腊国内生产总值(GDP)很有可能萎缩25-30%,这将是史无前例的.对於他们而言这是一场灾难性的危机."曾担任世界银行高级官员的Dadush表示.

对普通希腊人而言,前景着实恐怖.一些公务员的薪资已经减半.对於还有工作的人来讲,65岁以前退休变得遥不可及.一些药品供应也出现短缺.有孩子的夫妻为节约开支,不得不搬回家与父母同住.全国范围内,每天都有企业倒闭.

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欧元区危机图表请点选(r.reuters.com/hyb65p)

**漫长的梦魇**

世界银行数据显示,俄罗斯在1989-1998年期间产出下降了44%,让大萧条时期美国29%的降幅也相形见绌.

但由於俄罗斯的经济滑坡亦是受到前苏联解体的影响,因此分析师在研究近期经济衰退时倾向於把这一个例排除在外.

对比危机就好像把苹果和橘子这两种毫不相同的水果硬凑在一起比较一样.从经济和政治上来讲,每个国家都是不同的.

"三大国际借款人实际上是把希腊的调整塞进它的计划,这个调整将要持续许多年,"Dadush表示.

Weisbrot称,希腊的利息负担将是除牙买加之外全球最重的:"希腊将长期节衣缩食,看不到出头的希望."

路透数据显示,自危机开始以来,希腊政府开支和实质可支配收入跌幅远高於同样接受欧盟/IMF纾困的葡萄牙和爱尔兰.

民间消费跌幅也远高於爱尔兰.而根据IMF和欧盟对希腊经济方案的前提假设,2012年和2013年希腊消费将分别进一步下跌4.7%和1.4%.

2015年希腊的失业率将仍然高达18%.

而且IMF在12月对希腊局势进展的评估中也坦承,风险正在增加.如果撙节措施抑制经济增长并减少税收,预算赤字将被推得更高,又将导致需要新一轮的撙节措施.

这也是2011年的实际情况.希腊周二公布国内生产总值(GDP)萎缩6.8%,超出了IMF在12月最新预估的6.0%,而这还是萎缩4.5%的前次预估上调後的结果.

**是否继续留在欧元区?**

许多国家通常采取货币贬值的办法来打破这个恶性循环.虽然经济产出和就业起初会大幅下跌,但也恢复得非常迅速.这在阿根廷、俄罗斯和1997/98年亚洲金融危机中遭受重创的国家得到证明.

印尼货币贬值後跌幅超过三分之二,银行体系遭受灭顶之灾,数以百万计的人口陷入贫困.不过印尼经济由盛至衰的过程没有希腊那麽剧烈.与希腊不同的是,今天印尼经济繁荣,并且获得投资级别的主权评级.

这些和其他事例使希腊是否应该退出欧元区,并采取货币贬值的疑问不绝于耳.

本币钉住欧元的爱尔兰和拉脱维亚的经历表明,让货币贬值不是唯一脱困的方法.货币竞争力也可以透过删减预算及薪资来恢复,即所谓的"内部贬值".葡萄牙、西班牙和意大利正循着同样的方式在做.

不过Weisbrot认为,希腊的困境现在已经严重到应该冒险放弃欧元的地步.

"我的预测是,如果希腊离开欧元区,他们也可以做得相当不错,就像阿根廷一样.他们将经历短期危机,但料可予以克服,并以极快速度成长,"他说.

布鲁塞尔颇具影响力的智库Bruegel的研究员Zsolt Darvas承认,希腊可能会面临史上最严重程度的产出下滑.

不过他表示,希腊退出欧元去的机率低,因为混乱局面定会接踵而至.

不仅仅是随着国际借款人撤销援助,希腊政府会破产,银行和很多民间部门也将崩溃,因为"新德拉克马"币值大贬,让希腊无法偿付庞大的以欧元计价的债务.

"所以纯粹从经济角度而言,即使困境会再持续个五年甚至更久,对希腊来说最好还是留在欧元区,"Darvas说.

但他补充表示,最终这个问题将取决於希腊国民及政治人物.要看他们对撙节措施能忍受多久?而经济层面的比较无法回答这个问题.

Dadush回想周日警民冲突,烈火吞噬雅典市中心的场景时说,希腊周末就已有堕入深渊的危险.

"有很多人原本准备好要跳下去.但却没有这麽做.如果失业率继续上升个一或两年,希腊政局将朝完蛋的方向发展."(完)