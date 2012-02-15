〔中国商业〕2011年在华美企业绩表现强劲,成本攀升成最大挑战--报告

路透上海2月15日电---上海美国商会周三发布调查报告称,虽然较一年前的历史高点有所下降,2011年在华美国企业依然实现了强劲的主营业绩;而成本攀升则被列为当年最大的业务挑战.

共有315家公司参与该调查,调查对象均为在中国开展业务的美国公司.调查显示,在华业务"盈利丰厚"或"盈利"的企业比例保持稳定,为78%,与上年基本持平.

"由於中国市场在各公司全球战略中的重要位置,尽管面临挑战,美国企业依然坚守中国市场,"报告称,"几项趋势显示在日趋成熟的中国市场上,美国企业未来将继续保持强劲的经营业绩."

报告显示,对於公司未来的预期营收增长及来年计划继续对华投资的企业比例与上年基本持平.超过86%的美国公司预计2012年将实现营收增长.三分之二的受访公司称在中国的营收增长高於其全球营收增长.绝大多数公司在2011年度增加了对中国的投资,而77%的公司计划在2012年增加在华投资.

受访公司将成本攀升列为2011年最大的业务挑战,首次取代自2006年以来一直高居商业挑战排名榜首的人力资源制约这一因素.超过九成的公司称成本提高阻碍其业务发展,而66%的受访公司感到价格压力(包括劳动力成本增加以及中国持续的通货膨胀)越趋严重.

因此,91%的受访公司称成本攀升正导致中国相对於其他低成本制造国家逐渐丧失部分竞争优势.

而2011年影响美国公司的前三大法律/监管挑战与前几年类似,即官僚主义、监管环境不透明以及缺乏政府透明度.近四分之三的受访公司称其所在行业的监管环境在过去一年中无变化或恶化了,导致产生合规成本并加大在华业务的风险.(完)