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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 10:58 BJT

《IFR短评》美元兑日圆外亚币下跌,此前周小川称中国将继续投资欧债

IFR悉尼2月15日电--在中国央行行长周小川就欧债问题发表言论後,日圆以外的亚洲货币追随了欧元与澳元走高的反应.周小川称中国将继续投资欧洲主权债,且将通过国际货币基金组织(IMF)与欧洲金融稳定机构(EFSF)在化解欧债危机中发挥更大作用.[ID:nCN1390294]

美元兑日圆以外亚洲货币处於低点,美元兑坡元测试1.2600,兑韩元测试1122.多数日圆交叉货币对已触发停止单,这支撑了欧元兑美元与澳元兑美元的升势.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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