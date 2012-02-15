《IFR短评》美元兑日圆外亚币下跌,此前周小川称中国将继续投资欧债

IFR悉尼2月15日电--在中国央行行长周小川就欧债问题发表言论後,日圆以外的亚洲货币追随了欧元与澳元走高的反应.周小川称中国将继续投资欧洲主权债,且将通过国际货币基金组织(IMF)与欧洲金融稳定机构(EFSF)在化解欧债危机中发挥更大作用.[ID:nCN1390294]