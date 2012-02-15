《IFR短评》美元兑日圆外亚币下跌,此前周小川称中国将继续投资欧债

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
IFR悉尼2月15日电--在中国央行行长周小川就欧债问题发表言论後,日圆以外的亚洲货币追随了欧元与澳元走高的反应.周小川称中国将继续投资欧洲主权债,且将通过国际货币基金组织(IMF)与欧洲金融稳定机构(EFSF)在化解欧债危机中发挥更大作用.[ID:nCN1390294]
美元兑日圆以外亚洲货币处於低点,美元兑坡元测试1.2600,兑韩元测试1122.多数日圆交叉货币对已触发停止单,这支撑了欧元兑美元与澳元兑美元的升势.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。