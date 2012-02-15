叙利亚冲突不断,阿盟考虑武器援助

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特2月14日电---叙利亚政府军和反对派周二在多处城乡发生冲突；阿盟官员确认，如果流血事件不停止，阿盟准备为反对派提供武器。

霍姆斯支持反对派的地区连续第11天遭到炮击。叙利亚人道主义观察团称，周二叙利亚的冲突导致20人死亡，包括反对派的支持者、平民和五名政府军士兵。

叙利亚总统阿萨德似乎对国际社会谴责其镇压反对派的声音充耳不闻，沙特阿拉伯率领的阿盟国家计划未来几天向联合国提交一份新的决议草案，支持周日开罗会议达成的和平计划。

阿盟外交官称，将反对派武装起来目前已经正式成为选择之一。

开罗会议通过的决议呼吁阿拉伯国家向叙利亚反对派“提供一切形式的政治和物质援助”。外交官向路透确认，这意味着允许向叙反对派提供武器。

“首先我们将向反对派提供金融和外交方面的支持，但是如果叙利亚杀戮持续，平民需要获得帮助进行自卫。决议允许阿拉伯国家采取一切措施保护叙利亚人。”一名阿拉伯国家大使在开罗表示。

“我预计冲突将进一步军事化，影响范围可能非常广，後果很危险。”布鲁金斯多哈中心主任Salman Shaikh称。（完）