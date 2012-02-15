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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 10:59 BJT

〔中国新债〕华泰集团下周三将发行6亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月15日电---中国华泰集团有限公司周三公告称,将於下周三(22日)簿记建档发行6亿元人民币
短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限     发行日      承销商    主体评级   起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 华泰集团       14        6       12    2/22簿记建档  农业银行     AA       2/24        2/27  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 林高丽

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