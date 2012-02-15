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亚洲 | 2012年 2月 15日 星期三 11:06 BJT

〔中国新债〕西王集团下周一将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月15日电---中国西王集团有限公司周三公告称,将於下周一(20日)簿记建档发行10亿元人民币
短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限     发行日      承销商    主体评级   起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 西王集团       10       10       12    2/20簿记建档  农业银行     AA       2/22        2/23  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 边竞; 审校 曾祥进

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