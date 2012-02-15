《外汇动态》澳元和欧元双双上涨,此前中国央行行长称将继续投资欧债

0256GMT--欧元兑美元EUR=上涨,高见1.31575美元,此前中国央行行长周小川称,中国将通过IMF和EFSF在化解欧债危机中发挥更大作用[ID:nCN1390294].

澳元兑美元AUD=D4亦上涨0.3%至1.0720美元,澳元兑日圆创六个月新高84.20日圆,在上涨的过程中触发停损单.

美国股指期货ESc1亦跳涨约0.6%至1,356点.10年期美国公债US10YT=RR收益率(殖利率)升约1个基点,至1.955%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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