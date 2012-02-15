〔新债招标〕中国五年国债利率略高於预期,宽松预期降温令买兴不高(更新版)

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* 五年固息国债中标利率3.14%,略高於预测均值3.11%

* 最优(边际)利率为3.18%,投标倍数为1.59倍

* 通胀超预期反弹令宽松预期降温,连累国债发行遇冷

路透上海2月15日电---中国财政部稍早招标的五年固息国债,中标利率略高於市场预期.市场人士认为,宽松预期降温令市场对近期发行的利率债普遍兴致不高,加上国债绝对收益水平偏低,亦不利於机构投标热情.

业内人士周三透露,中国财政部上午招标的280亿元人民币五年期固息国债,中标利率为3.14%,略高於此前3.11%的市场预测均值;此外,该期国债最优(边际)利率为3.18%,投标倍数约为1.59倍.

"目前短期趋势对利率债不利,市场需求比较弱,"华东一券商交易员称.

华南一券商交易员并指出,1月通胀指标超预期反弹令货币政策放松的时点延後,收益率短期下行空间有限,加上利率债供给较为充裕,均影响了市场需求.

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,高於路透调查中值的4.1%,并结束此前连续五个月下降的趋势.虽然这无碍通胀持续回落的整体态势,但通胀压力仍存让监管层不会掉以轻心,未来政策放松力度与速度恐将弱於预期.[ID:nCN1379120]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在3.1382%.

该期债为财政部今年第三期记账式国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,按年付息.该期债全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债竞争性招标时间2月16日开始发行并计息,2月20日发行结束,2月22日起上市交易.(完)